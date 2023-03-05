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Пять тактильных копий картин появятся в тюменском музее

Общество, 15:47 05 марта 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Пять тактильных копий картин появятся в Тюменском музейно-просветительском объединении после победы во всероссийском грантовом конкурсе "Special view". Для адаптации выбраны произведения Брюллова, Боровиковского, Верещагина, Хруцкого, Кандинского. На средства гранта будут изготовлены тактильные модели и этикетки к ним.

Благодаря другому выигранному гранту в два музея Тюменской области поступят мультимедиа-гиды с дополненной реальностью. С их помощью можно посетить выставочный проект "Торговый дом И.П. Колокольникова. Наследники" музея "Усадьба Колокольниковых" и "От палеозоя до наших дней" краеведческого музея Уватского района "Легенды седого Иртыша".

Всего в 2023 году на цифровой платформе "Артефакт" будет 67 таких мультимедиа-гидов, сообщает департамент культуры Тюменской области.

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