Пять тактильных копий картин появятся в тюменском музее

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Пять тактильных копий картин появятся в Тюменском музейно-просветительском объединении после победы во всероссийском грантовом конкурсе "Special view". Для адаптации выбраны произведения Брюллова, Боровиковского, Верещагина, Хруцкого, Кандинского. На средства гранта будут изготовлены тактильные модели и этикетки к ним.

Благодаря другому выигранному гранту в два музея Тюменской области поступят мультимедиа-гиды с дополненной реальностью. С их помощью можно посетить выставочный проект "Торговый дом И.П. Колокольникова. Наследники" музея "Усадьба Колокольниковых" и "От палеозоя до наших дней" краеведческого музея Уватского района "Легенды седого Иртыша".

Всего в 2023 году на цифровой платформе "Артефакт" будет 67 таких мультимедиа-гидов, сообщает департамент культуры Тюменской области.