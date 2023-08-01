Школьники из Мариуполя приехали на смену "Индустриальных каникул" в Тюмень

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Школьники из Мариуполя приехали на смену "Индустриальных каникул" в Тюмень. 45 лидеров "Движения Первых" за 11 дней познакомятся с Тюменью, студенческой жизнью Тюменского индустриального университета и выберут будущую профессию, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

"Мы очень рады, что нас привезли в Тюмень. Здесь мы познакомимся с индустриальной промышленностью. Я хотел бы стать в этой отрасли хорошим специалистом и работать во благо нашей страны", - рассказал участник каникул.

Школьники отметили также радушие, гостеприимство с которым их принимают в вузе и регионе. Ребятам предложат профориентационный, культурно-просветительский треки и ценности, направления "Движения первых".

"Мы сделаем все, чтобы они запомнили этот город и, может быть, сюда вернулись", - сказала вожатая Анастасия Исипчук.

Отметим, ТИУ для участия во Всероссийском проекте "Университетские смены" был выбран из 50 ведущих вузов страны.