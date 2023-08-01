Александр Фокин расскажет тюменцам о Бермудском треугольнике и телепатии
Общество, 08:45 17 августа 2023
| Фото: vk.com/anthroposchoolutmn
Лекцию "Очевидное и невероятное в СССР" прочтет доцент Антропошколы ТюмГУ Александр Фокин в выставочном пространстве мультицентра "Контора пароходства" 18 августа в 14 часов.
"Бермудский треугольник, телепатия и красная пленка будоражили умы как советских пионеров, так и академиков. Почему люди включались в теории заговоров и сверхъестественное, какие загадочные явления были популярны в СССР, на эти вопросы ответит спикер", - рассказали организаторы.
Вход бесплатный. Регистрация под постом.
Возрастное ограничение: 16+.