Александр Фокин расскажет тюменцам о Бермудском треугольнике и телепатии

| Фото: vk.com/anthroposchoolutmn | Фото: vk.com/anthroposchoolutmn

Лекцию "Очевидное и невероятное в СССР" прочтет доцент Антропошколы ТюмГУ Александр Фокин в выставочном пространстве мультицентра "Контора пароходства" 18 августа в 14 часов.

"Бермудский треугольник, телепатия и красная пленка будоражили умы как советских пионеров, так и академиков. Почему люди включались в теории заговоров и сверхъестественное, какие загадочные явления были популярны в СССР, на эти вопросы ответит спикер", - рассказали организаторы.

Вход бесплатный. Регистрация под постом.

Возрастное ограничение: 16+.