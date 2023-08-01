Пять российских фильмов покажут на фестивале уличного кино в Тобольске

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Пять фильмов от российских режиссеров покажут на фестивале уличного кино на Базарной площади в Тобольске 18 августа. Начало — в 19 часов 15 минут.

В программу вошли художественные фильмы "Рыба", "А", "Везунчик", "Соседка" и "Рыцарь крапивного ордена".

Фестиваль уличного кино — самый масштабный народный кинофестиваль под открытым небом, который проходит в более чем в тысяче городов мира. За шесть лет событие собрало более одного миллиона зрителей.

"Ни одной закрытой площадки, никаких билетов и статусного жюри. Тысячи зрителей собираются на набережных, площадях, парках, чтобы посмотреть короткометражки и проголосовать за понравившуюся", — рассказали организаторы.

Вход свободный. Возрастное ограничение: 12+.