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Пять российских фильмов покажут на фестивале уличного кино в Тобольске

Общество, 12:16 17 августа 2023

Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Пять фильмов от российских режиссеров покажут на фестивале уличного кино на Базарной площади в Тобольске 18 августа. Начало — в 19 часов 15 минут.

В программу вошли художественные фильмы "Рыба", "А", "Везунчик", "Соседка" и "Рыцарь крапивного ордена".

Фестиваль уличного кино — самый масштабный народный кинофестиваль под открытым небом, который проходит в более чем в тысяче городов мира. За шесть лет событие собрало более одного миллиона зрителей.

"Ни одной закрытой площадки, никаких билетов и статусного жюри. Тысячи зрителей собираются на набережных, площадях, парках, чтобы посмотреть короткометражки и проголосовать за понравившуюся", — рассказали организаторы.

Вход свободный. Возрастное ограничение: 12+.

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# кино , Тобольск , фильмы

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