В Тюменской области приобрели 108 единиц сельхозтехники с господдержкой

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

108 единиц сельхозтехники приобрели с помощью субсидий из регионального бюджета агропредприятия Тюменской области в 2023 году. Сумма господдержки составила 200 млн рублей, сообщает региональный департамент АПК.

В целом с начала 2023 года автопарки сельхозтоваропроизводителей пополнили 535 единиц спецтехники на общую сумму в 1 млрд 235 млн рублей. Лидерами по обновлению машинно–тракторного парка являются Заводоуковский округ – 120 единиц и районы: Омутинский – 84, Ишимский - 55, Казанский - 43 единицы.

На полях региона работают 124 новых трактора, 26 зерноуборочных и четыре кормоуборочных комбайнов, 39 посевных комплексов.