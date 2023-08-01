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Киносценарии о первопроходцах нефтегазовой отрасли ждут от тюменцев на всероссийском конкурсе

Общество, 17:49 16 августа 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Во всероссийском конкурсе киносценариев о первопроходцах, осваивающих нефтегазовую отрасль на Ямале, приглашают поучаствовать жителей Тюменской области. На конкурсе отберут синопсисы к сценариям художественного фильма, повествующего о людях, изменивших историю региона и повлиявших на развитие экономики всей страны.

Фильм рассчитан на разновозрастную аудиторию и планируется к трансляции в кинотеатрах и на телеканалах. Экспертами конкурса выступят известные сценаристы и продюсеры страны, а также преподаватели из ведущих вузов кинематографии, сообщает департамент культуры Тюменской области.

Конкурс киносценариев инициировало правительство ЯНАО совместно с Гильдией кинодраматургов Союза кинематографистов России.

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# кино , конкурсы , нефтегазовая отрасль

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