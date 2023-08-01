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Продавец комиссионного магазина в Тюмени украл ноутбук

Общество, 17:14 17 августа 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Продавца, подозреваемого в краже ноутбука из комиссионного магазина, задержала полиция в Тюмени. Ущерб составил более 23 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело, сообщает УМВД по Тюменской области.

С заявлением о пропаже техники в правоохранительные органы обратился руководитель магазина. Сотрудники уголовного розыска установили, что к преступлению причастен ранее судимый тюменец, работающий в этом магазине продавцом.

Злоумышленник решил воспользоваться служебным положением и присвоил ноутбук, который принесли в залог. Чужое имущество подозреваемый сдал в другой комиссионный магазин, а деньги потратил.

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# кража , уголовное дело

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