Эксперт: необходимо повысить ответственность собственников соцсетей и мессенджеров за размещение фейков

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Эффективно оградить российской общество от негативного потока информации возможно с помощью повышения финансовой и административной ответственности собственников социальных сетей и мессенджеров за размещение фейков, пропаганду насилия и нетрадиционных ценностей вплоть до их блокировки на территории страны в случае невыполнения требований.

В этом уверена Заслуженный экономист Республики Северная Осетия-Алания, кандидат социологических наук Алета Цориева, которая прокомментировала роль социальных сетей и мессенджеров в формировании актуальной повестки в связи с 10-летием платформы Телеграмм.

Сегодня, по ее оценке, установились настороженное отношение или полное недоверие к информации, транслируемой как в социальных сетях, так и в аккаунтах официальных СМИ и органов власти, поскольку "искажений" хватает везде...

"Гражданин, стремящийся к объективной оценке происходящих событий, вынужден многократно сопоставлять и проверять информацию в разных источниках, как официальных, так и неофициальных, - отметила Алета Цориева, выступая на онлайн-площадке "Экспертного клуба России". - Поэтому увеличение скорости доведения информации до потребителя с помощью социальных сетей из положительного фактора превратилось в негатив с фейками, многочисленными подлогами фактов, погоней за "хайпом" и откровенной недобросовестной торговлей информационными ресурсами в интересах отдельных государств, корпораций, групп и частных лиц".

Уровень доверия россиян к различным видам СМИ серьезно разнится, но, по данным социологов, наиболее настороженное отношение сохраняется к социальным сетям и мессенджерам. Им не доверяет более трети россиян, что превышает долю тех, кто склонен верить информации из этих источников.

Соцсети – удобное средство для доставки информации до потребителя, но доверие сохраняется только к аккаунтам официальных СМИ или органов власти. Пользователи сети уже насытились анонимными сообщениями и слухами. К тому же только 10% контента того же Телеграмма составляет оригинальная иформация. Основной массив контента представляет собой рерайт, собрание слухов и фантазий.