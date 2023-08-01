Эксперт отметил особую роль Тюменской области в истории России

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменская область всегда играла особую роль в истории России. Это отметил член Общественной палаты Чувашской Республики Борис Корсунский, комментируя важное событие в истории региона – 79-ю годовщину со дня образования.

"Так сложилось исторически, что со времен первопроходцев, открывших Сибирь для страны, эта территория привлекала людей, - подчеркнул он, выступая на онлайн-площадке "Экспертного клуба России". - Видимо, неспроста именно здесь открыто и освоено так много нефтяных и газовых месторождений, которые обеспечивают сейчас независимость России. Регион динамично развивается, демонстрируя высокий уровень компетенций не только в традиционно сильном нефтегазовом секторе".

Тюменская область официально образована 14 августа 1944 года, ее центром стала Тюмень. В состав области вошли Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий национальные округа.

Тогда население региона составляло 917,1 тыс. человек, проживающих на площади около 1,7 млн кв. км, - меньше одного человека на квадратный километр. Более того, 707,1 тыс. человек – жители сел. Городов — всего четыре: Тюмень, Тобольск, Ишим, Салехард.

В рекордно короткие сроки Тюменская область стала плацдармом, с которого шло освоение Западной Сибири, главной нефтегазовой энергетической базой страны. Здесь находились офисы министерств и проектно-исследовательские институты.

Город Тюмень и Тюменская область получили свое развитие, когда началось освоение Западной Сибири. "Открытием века" называют открытие месторождений нефти и газа на Тюменском Севере, которые заложили основу для создания крупнейшего в мире нефтегазового комплекса. Стремительный рывок в развитии Западно-Сибирской нефтегазовой провинции обеспечили газовый фонтан в п. Березово, нефть Шаима и Усть-Балыка в Ханты-Мансийском национальном округе. Сотни месторождений, в их числе "жемчужины" - Самотлор, Фёдоровка, Приобское. На ямальской земле были открыты гигантские кладовые газа: Тазовское, Заполярное, Уренгойское, Медвежье, Ямбургское месторождения... Отсюда по проложенным в суровых климатических условиях Крайнего Севера ниткам трубопроводов идет и согревает города России голубое топливо.

