Эксперт назвал потенциал малого бизнеса бесконечным

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Ресурсы бизнес-сообществ, практически бесконечны в комфортных условиях, когда есть поддержка. В этом уверен член Общественной палаты Чувашской Республики Борис Корсунский, который прокомментировал итоги форума "Мой бизнес. Слет успешных предпринимателей – 2023", который прошел в Тюмени 11 августа.

В нем приняли участие представители 25 регионов России - более 3 тыс. предпринимателей, 149 экспертов, которые работали на 27 площадках.

"Предпринимательство - это определенный склад ума, когда в кризисной ситуации активизируются все ресурсы, чтобы создать что-то новое, найти новую нишу, решить сложную задачу", - отметил Борис Корсунский на онлайн-площадке "Экспертного клуба России".

По словам полномочного представителя президента России в УФО Владимира Якушева, который выступил на форуме, во время пандемии и с действием санкций, предприниматели увидели окно возможностей.

"Мы прошли лишь самое начало дистанции. Да, мы построили новые логистические цепочки. Задача, которая стоит перед нами, - технологический суверенитет. Достижение технологической независимости – главная цель на ближайшую перспективу", - сказал полпред.

За последний год количество работающих в среднем и малом бизнесе увеличилось на 9%. В валовом продукте малый бизнес занимает 20%.

Тот факт, что малый бизнес научился конкурировать с мировыми экономиками и создавать то, чего еще не было, отметил первый вице-президент "ОПОРЫ России" Эдуард Омаров. По его мнению, это удалось благодаря эффективности предпринимательского сообщества. "Ресурс бизнес-сообщества – один из самых не раскрытых. В ближайшие 5-10 лет Россия войдет в топ мировых экономик", - считает Эдуард Омаров.