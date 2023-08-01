Интеграция новых регионов – драйвер для развития политической системы

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Интеграция новых регионов России - это многоаспектный процесс. Это отметил кандидат социологических наук Евгений Реутов (Белгородская область), комментируя создание в верхней палате Федерального собрания отдельного Совета по интеграции новых регионов - ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в политическую систему страны.

"Первый аспект заключается в снижении остроты военно-террористических угроз, которое возможно лишь после окончания СВО, - заявил он, выступая на онлайн-площадке "Экспертного клуба России". - Второй аспект - это восстановление социальной и производственной инфраструктуры с созданием рабочих мест, позволяющих поддерживать курс на устойчивое развитие регионов. Третий аспект заключается в распространении институционального пространства на различные сферы жизнедеятельности новых регионов".

Ключевым событием по политической интеграции наших новых регионов станут пройдут выборы, которые в единый день голосования пройдет в новых субъектах федерации. Выборы здесь настолько же важны, как строительство школ и детсадов. Политическая интеграция новых регионов — это драйвер для развития всей российской политической системы, и, конечно, выборы в ней — важная составляющая.