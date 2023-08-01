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После вмешательства прокурора аварийный дом в Тюмени расселят на три года раньше

Общество, 13:21 17 августа 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

На три года раньше установленного срока расселят аварийный многоквартирный дом по ул. Невской в Тюмени после вмешательства прокуратуры. Проверку надзорное ведомство провело после обращения граждан о нарушении их жилищных прав.

Люди проживают в доме 1961 года постройки, признанном межведомственной комиссией аварийным в 2017 году. Срок расселения был установлен до 1 января 2029.

Проверка показала, что состояние несущих и ограждающих конструкций здания представляет опасность для жильцов, а срок отселения является чрезвычайно длительным.

Для защиты жилищных прав прокурор Тюмени направил в суд иск о признании распоряжения администрации города незаконным и установлении нового срока расселения жильцов до 31 декабря 2025.

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# ветхое и аварийное жилье , прокуратура , расселение граждан

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