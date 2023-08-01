Кистевую хирургию развивают в Тюменской областной клинической больнице № 2

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Квалифицированную помощь при патологиях кисти жители Тюменской области могут получить в центре кистевой хирургии, которое открыли на базе Областной клинической больницы № 2.

До этого пациентов частично оперировали в Тюмени и Кургане. "Кистевой службой мы занялись не так давно — около трех лет назад. За это время мы пытаемся добиться, чтобы здесь пациенты получали полный спектр услуг, начиная от первичного зашивания сухожилий до полной реабилитации. Это повышает доступность оказания медицинской помощи и улучшает качество жизни наших граждан", — сказал руководитель кистевой службы травматологического центра ОКБ № 2 Владимир Малишевский.

Зоны интересов специалиста — от кончиков пальцев до локтя. Кисть — это не просто орган манипулирования, чтобы захватывать и переносить предметы. Это орган общения, коммуникации, познания, подчеркнул Владимир Малишевский. "Любые культурные ценности создавались с помощью кистей рук, начиная от наскальных рисунков, заканчивая небоскребами. С помощью рук мы познаем и изменяем окружающий мир. Поэтому мы считаем очень важной задачей восстанавливать возможность манипулирования пальцами. В Тюмени до нас этот вид помощи особо не был представлен", - сказал он.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Подразделение можно отнести к стационарозамещающим технологиям. Прооперированного пациента могут отпустить домой в тот же день. Человек должен будет только ходить на перевязки, тем самым снижается нагрузка на стационар.

Экспертов в этой области немного, поэтому в ОКБ стараются заинтересовать кистевой хирургией молодежь. Для этого, например, 17 августа была организована встреча для учащихся 10-11 классов специализированного лицея № 93 с медицинским уклоном.

Инна Пахомова