Сыр с крапивой научат готовить на "Крапивном съезде" в Ярковском районе

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Мастер-классы по приготовлению сыра с крапивой и созданию изделий из этого растения пройдут на "Крапивном съезде" в музее "Дом колхозника" в с. Маранка Ярковского района 19 августа. Начало мероприятия в 10 часов.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщила создательница музея Оксана Климерова.

Она пояснила, что в прежние времена во второй половине августа начиналась заготовка крапивы, которая могла длиться вплоть до заморозков. Гости фестиваля смогут использовать добытое ими крапивное сырье по назначению.

"Мы продемонстрируем экспресс-способ добычи волокон крапивы. Сначала срывается крапива, потом ее ошмыгивают, плющат стебли и расщепляют их, а потом снимают с них волокно. Из этого волокна можно будет сплести браслет или сделать мочалку. Кто не пожелает заниматься этим процессом от начала до конца, может просто нарвать крапивы и сложить ее в кучу. Крапива будет навесом до весны, а на открытии сезона мы к ней вернемся и будет работать дальше", — пояснила Оксана Климерова.

Кроме марафона по заготовке растительного сырья участников мероприятия ждут деревенский фуршет с чаем, мастер-классы про приготовлению баурсаков и адыгейского сыра с крапивой, экскурсии по музею-усадьбе "Дом колхозника" с интерьером 1950-х годов, знакомство с мастерами.

Все подробности можно узнать в группе мероприятия во ВКонтакте или по номеру телефона: +7-932-32-039-53. Материал об интерактивном музее-усадьбе "Дом колхозника" — по ссылке.

Влада Нерадовская