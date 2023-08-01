Герой России Рустам Сайфуллин провел урок мужества для курсантов ТВВИКУ

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Решение стать защитниками Отечества – одно из самых важных в жизни. Об этом заявил член регионального совета сторонников "Единой России", Герой России Рустам Сайфуллин, который провел урок мужества для курсантов Тюменского высшего военно-инженерного командного ордена Кутузова училища им. маршала инженерных войск А. И. Прошлякова.

"Форма, надетая вами, обязывает помогать беззащитным, протягивать руку помощи слабым, защищать Родину ото всех посягательств, - подчеркнул он. - Ваши родные и близкие уже гордятся вами. За годы учебы вам придется преодолевать трудности, но они закаляют и делают человека сильнее. Вы станете командирами, будете брать ответственность за себя и за подчиненных – этому учит армия".

Тема патриотического воспитания является одним из приоритетных направлений работы "Единой России". В основе народной программы партии – интересы граждан России, ценности патриотизма и служения Отечеству, реальные дела, направленные на решение насущных проблем людей, сообщает пресс-служба Тюменского регионального отделения партии "Единая Россия".