В поселке Першино Уватского района началось строительство нового здания школы

| Фото: Telegram-канал главы Уватского района Вячеслава Елизарова | Фото: Telegram-канал главы Уватского района Вячеслава Елизарова

Строительство нового здания школы началось в поселке Першино Уватского района. На прошлой неделе установили первые сваи. Ранее подрядной организацией ООО "Крафт" были выполнены земляные работы, сообщил глава района Вячеслав Елизаров.

Общая площадь двухэтажного здания составит 4,7 тыс. кв. метров. Там расположатся помещения общеобразовательной школы на 60 учащихся и дошкольной группы на 20 детей. Также сделают спортивный и актовый залы? столовую на 30 мест и медицинский блок. Учебные классы оснастят современным интерактивным оборудованием и мебелью.

По планам строительство завершится летом 2025 года.

| Фото: Telegram-канал главы Уватского района Вячеслава Елизарова | Фото: Telegram-канал главы Уватского района Вячеслава Елизарова

Кроме того, ведется проектирование школы в поселке Муген на 60 учебных мест. Здесь разместятся 13 учебных классов, спортзал, медицинский и пищевой блоки. Здание проектируется на земельном участке существующей школы, которое после ввода новой снесут

Строительство и проектирование реализуется в рамках региональной программы по ликвидации школ в деревянном исполнении.