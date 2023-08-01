Тюменский студент разрабатывает приложение для развития ресторанного бизнеса

| Фото: департамент потребительского рынка Тюмени | Фото: департамент потребительского рынка Тюмени

Мобильное приложение GIDCAF для развития ресторанного бизнеса разрабатывает магистрант Тюменского индустриального университета Артур Дрэгуш. У тюменцев появится возможность посмотреть заведения в 3D-формате, забронировать столик на любую дату и время, прочитать отзывы других посетителей, ознакомиться с меню, выбрать блюда и оплатить заказ, пишет пресс-служба ТИУ.

"Идея по созданию приложения пришла внезапно. Я хотел забронировать столик для празднования своего дня рождения. Это было в пятницу вечером, поэтому пришлось потратить два часа, чтобы найти хотя бы два места… Тогда я и задался вопросом: почему нет такого приложения, которое помогло бы найти и забронировать свободный столик в заведении, отвечающим определенным требованиям", – рассказал автор.

Перед конкурентами приложение студента имеет большие преимущества: наличие 3D-модели заведений, мобильную версию с удобным интерфейсом, а также более низкую стоимость для организаций. К слову, для пользователей приложение будет бесплатным. А владельцам заведений поможет увеличить объемы продаж, оптимизирует процесс бронирования и снизит финансовые затраты.

| Фото: ТИУ | Фото: ТИУ

На реализацию проекта Артур выиграл грант в миллион рублей на конкурсе "Студенческий стартап". Запустить приложение планируется в августе следующего года.

"Сейчас я дорабатываю продукт и провожу встречи с потенциальными клиентами. В разработке проекта огромную поддержку оказал вуз. Я участвую в проекте "Технохаб", где эксперты помогли развить идею, доработать ее и создать готовый проект", – говорит Артур.

Отметим, проект молодежной конструкторской студии реализуется в рамках акселерационной программы "Технохаб 2.0", оператором которой является Молодёжный бизнес-инкубатор ТИУ. Программа направлена на развитие технологического предпринимательства и подготовку специалистов нового формата — инженеров-предпринимателей.