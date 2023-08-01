Дублеры ФК "Тюмень" сыграют дома с "Шахтером" 19 августа

| Фото: ФК "Тюмень" | Фото: ФК "Тюмень"

Дублеры ФК "Тюмень" проведут домашний матч регионального первенства страны среди команд третьего дивизиона 19 августа. Их соперником выступит "Шахтер" из челябинского города Коркино.

Как сообщает пресс-служба клуба, тюменцы держатся на пятом месте и в случае победы над уральцами могут подняться на третью строчку турнирной таблицы. "Шахтёр" отстает на шесть очков.

В матче первого круга, который состоялся на поле коркинской команды, была ничья 2:2. У гостей забили Дмитрий Быков и Артем Тихонов.

Стартовый свисток прозвучит в 15 часов. Для зрителей откроют Восточную трибуну стадиона "Геолог". Вход – бесплатный. Трансляция матча по ссылке.