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ФК "Тюмень" арендовал полузащитника Никиту Касаткина

Спорт, 11:19 21 августа 2023

"Тюмень — наш дом" во ВКонтакте | Фото: "Тюмень — наш дом" во ВКонтакте

Состав ФК "Тюмень" вскоре пополнится еще одним футболистом, который сможет выступать за сибиряков в первенстве и Кубке страны. Документы об аренде Никиты Касаткина уже подписаны, сообщает пресс-служба команды.

26-летний полузащитник еще в июне играл за "Тюмень" во второй лиге и помог команде стать лучшей в своей группе. В первенстве страны он сыграл за "Тюмень" 26 матчей, в которых стал автором пяти забитых мячей и 11 голевых передач. Летом футболист перешел в нижнекамский "Нефтехимик".

В прошлом сезоне Касаткин выступал под № 10, сейчас он занят в "Тюмени" Евгением Татариновым. Новичок выбрал № 97.

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# ФК Тюмень , футбол

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