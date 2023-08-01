ФК "Тюмень" арендовал полузащитника Никиту Касаткина

| Фото: "Тюмень — наш дом" во ВКонтакте | Фото: "Тюмень — наш дом" во ВКонтакте

Состав ФК "Тюмень" вскоре пополнится еще одним футболистом, который сможет выступать за сибиряков в первенстве и Кубке страны. Документы об аренде Никиты Касаткина уже подписаны, сообщает пресс-служба команды.

26-летний полузащитник еще в июне играл за "Тюмень" во второй лиге и помог команде стать лучшей в своей группе. В первенстве страны он сыграл за "Тюмень" 26 матчей, в которых стал автором пяти забитых мячей и 11 голевых передач. Летом футболист перешел в нижнекамский "Нефтехимик".

В прошлом сезоне Касаткин выступал под № 10, сейчас он занят в "Тюмени" Евгением Татариновым. Новичок выбрал № 97.