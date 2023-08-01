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Тюменских предпринимателей приглашают на бизнес-миссию в Азербайджан

Общество, 09:51 21 августа 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Центр поддержки экспорта Тюменской области организует бизнес-миссию в Республику Азербайджан, которая пройдет с 27 по 29 сентября.

Участники должны иметь регистрацию на территории Тюменской области и состоять в Едином реестре субъектов среднего и малого предпринимательства, сообщает пресс-служба департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области.

Получить консультацию по вопросам работы как на внутренних, так и на внешних рынках в Центре поддержки экспорта можно по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, 142 или по телефону: +7 922 002 45 20.

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# малый и средний бизнес , предпринимательство

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