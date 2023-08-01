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Почетными гражданами Тюменской области стали Кукарская, Суфианов и Логинов

Общество, 17:34 18 августа 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Нагрудные знаки Почетных граждан Тюменской области получили главный врач Перинатального центра Тюмени Ирина Кукарская, главврач Федерального центра нейрохирургии Альберт Суфианов и начальник Тюменского президентского кадетского училища Михаил Логинов на торжестве к 79-летию региона.

Награды вручили губернатор Тюменской области Александр Моор и председатель Тюменской областной думы Фуат Сайфитдинов.

Трансляция мероприятия доступна во ВКонтакте, в Одноклассниках.

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# Альберт Суфианов , день рождения Тюменской области , Ирина Кукарская

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