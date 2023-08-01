Почетными гражданами Тюменской области стали Кукарская, Суфианов и Логинов
Общество, 17:34 18 августа 2023
Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"
Нагрудные знаки Почетных граждан Тюменской области получили главный врач Перинатального центра Тюмени Ирина Кукарская, главврач Федерального центра нейрохирургии Альберт Суфианов и начальник Тюменского президентского кадетского училища Михаил Логинов на торжестве к 79-летию региона.
Награды вручили губернатор Тюменской области Александр Моор и председатель Тюменской областной думы Фуат Сайфитдинов.
Трансляция мероприятия доступна во ВКонтакте, в Одноклассниках.