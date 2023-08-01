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Тюменцев водят на зеленые экскурсии в парк Гагарина

Общество, 18:48 19 августа 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"Зеленую экскурсию" для школьников провела специалист Тюменского движения "ЧИР" Наталья Кискина. Ребята прошли по экологической тропе и узнали много нового по истории и наполнению парка.

Стартовал маршрут у банера, который содержит информацию о трех экологических тропах, объединенных в один маршрут. На нем есть QR-код, отсканировав который, можно понять, чем примечательно то или иное место.

С помощью специальных значков легко сориентироваться по теме, которая наиболее интересна конкретному экскурсанту – археология, орнитология или ботаника. Другие баннеры на маршруте знакомят с историей парка и указывают, где были древние стоянки людей.

Экологи обещают установить еще пять информационных стендов, которые объяснят, например, что такое подрост, как устроен муравейник и почему местное озеро называется Круглым, сообщает "Вслух. ру".

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