На фестиваль "Картофан КРиММович" в Тюменскую область съехались гости из соседних регионов

II гастрономический фестиваль "Картофан КРиММович" состоялся в Упоровском районе 19 августа.

Бренд, связанный с картофелем, раскручивают в муниципалитете второй год подряд. Все недоработки, которые были в 2022 году, учли. Глава Упоровского района Леонид Сауков сказал, что практически все, что планировали, в этот раз получилось. На фестиваль съехались примерно в два раза больше людей, чем в прошлый раз. Приехали и жители соседних регионов.

Агрофирма "КРиММ" представила свою продукцию и технику. В этот раз творчески к событию подошли подворья, представляя национальные традиции и угощения, отметил заместитель губернатора, директор департамента агропромышленного комплекса Тюменской области Владимир Чейметов.

Представители клуба "Wir sind Zusammen" из Суерки, возглавляемого пенсионеркой Верой Крафт, организовали немецкое подворье. Здесь можно было встретить пирожки с картошкой, густой сладкий суп из сухофруктов. При приготовлении шнитцсупа в воду опускают сухофрукты, добавляют немного сахара, в конце – жареную муку.

"Раньше наши родители делали быстро, просто, но вкусно. Брали картофель, добавляли немного муки, делали колобочки. Картошку подавали со сметаной, зеленью, мясом", – рассказали участницы клуба.

Гостей фестиваля угощали картофелем, приготовленным на большой сковороде. Повар Упоровской школы Марина Усольцева сказала, что каких-либо трудностей при готовке в такой необычной посуде не испытывает, только жарко. За раз картофелем с такой сковороды можно накормить 15-20 человек.

Координатор фестиваля "Картофан КРиММович" Ксения Махт сказала, что помимо гастрономической части в программу события вошли различные интерактивы. "У нас было много интересных конкурсов на картофельную тематику. Предлагали приготовить блюда и разместить фотографии на своей странице во ВКонтакте. Среди детей проводили конкурс рисунков "Чудо-картофан". Желающие могли сфотографироваться у большой скульптуры в виде мешка картофеля и предоставить снимки на конкурс. Также состоялись картофельная эстафета и пирамида, "Мисс длинная кожура", "Картофельный бум", в ходе которого представители сельских поселений готовили блюда и поделки", – поделилась она.

Прошли и полюбившиеся гостям фестиваля "Богатырские забавы", суть которых заключается в том, что участник должен поднять, как можно больше картофеля.

Инна Пахомова, Александр Лабыкин