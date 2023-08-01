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На пасеке тюменского аграрного вуза начали откачку меда из разнотравья

Общество, 08:42 20 августа 2023

департамент АПК Тюменской области | Фото: департамент АПК Тюменской области

Откачку меда из разнотравья начали на пасеке Государственного аграрного университета Северного Зауралья Тюменской области. Его собирали 13 пчелосемей. А базой послужили луга, поля и леса в нескольких километрах от д. Черная речка.

По словам заведующего лабораторией пчеловодства ГАУ Северного Зауралья Владимира Крамаренко, темный мед полезнее, поскольку содержит больше витаминов и микроэлементов.

"Важно дать меду созреть, тогда он надолго сохранит свежесть. Зрелый легко отличить: он покрыт белым налетом, запечатан в сотах. При правильном хранении у этого продукта нет срока годности. Держите мед в плотно закрытой таре в прохладном темном месте, накладывайте только чистой сухой ложкой", – подчеркнул опытный пчеловод.

До 25 августа на университетской пасеке начнется подготовка ульев к зиме. С крыш ульев уберут утепление. Так матка прекратит приносить потомство. Как оказалось, все пчелы, появившиеся на свет осенью, не смогут пережить зиму, пишет "КП-Тюмень".

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# ГАУ Северного Зауралья , пчеловодство

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