Тюменский эксперт рассказала секрет правильной переработки грибов

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Главный секрет правильной заморозки грибов раскрыла эксперт из Тюмени. Для этого нужно хорошо просушенные нарезанные грибы уложить ровным слоем на поднос и поставить его в морозильную камеру на два часа.

"Затем нужно их переложить в емкость для хранения или пакет. Заполнять их нужно так, чтобы не было воздуха. Можно использовать ваккуумные пакеты для порционной фасовки", - пояснила Маргарита Никифорова.

Грибы нельзя подвергать повторной заморозке. Замораживать их можно как сырыми, так и вареными. В морозильной камере они хранят до года. Сроки зависят от температуры заморозки, пишет Мегатюмень.