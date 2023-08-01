Почти одну тысячу обращений от тюменцев приняли в фонде "Защитники Отечества"
Почти одну тысячу обращений от участников СВО и членов их семей приняли в фонде "Защитники Отечества" Тюменской области с начала его работы. Об этом сообщает информационный центр регионального правительства.
Социальные координаторы оказывают услуги по комплексному сопровождению, включая персональное, обеспечивают социальную адаптацию, содействуют в обучении и повышении квалификации, трудоустройстве. Также в фонде оказывается психолого-терапевтическая и юридическая помощь, в том числе при оформлении мер соцподдержки, восстановлении документов, в получении статуса ветерана боевых действий и по другим направлениям.
Полный перечень мер поддержки ветеранов боевых действий — на сайте инфоподдержка72.рф.
В Тюменской области также работают 80 социальных гостиных. Специалисты работают адресно, оказывают психологическую помощь, консультируют по правовым и социальным вопросам.