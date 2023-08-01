Тюменская команда "Конторы пароходства" выиграла 1,5 млн рублей на фестивале "Таврида.Арт"
1,5 млн рублей выиграла команда мультицентра "Контора пароходства" на фестивале молодого искусства "Таврида.Арт". На грант тюменцы запустят акселератор творческих проектов с двухмесячной образовательной программой и онлайн-курсом весной 2024 года.
"С мая мы принимали участие в конкурсе проектных решений региональных арт-резиденций "Таврида.Арт". За месяц прошли обширную образовательную программу вместе с 59 резиденциями, развили свою идею до готового проекта и прошли в финал вместе с семью другими региональными резиденциями. Пройдя путь длинною в более чем в два месяца, мы были уверены в своей инициативе, так как разработали ее до мельчайших деталей, а также получили поддержку от единомышленников", - рассказала корреспонденту "Тюменской линии" руководитель отдела поддержки сообществ "Конторы пароходства" Елена Клейман.
Акселератор творческих проектов - это большая образовательная программа, посвящённая созданию креативных проектов. Предусмотрено два этапа. Первый состоится с апреля по май 2024 года. Это будет очный образовательный интенсив с региональными и федеральными ведущими специалистами в сфере искусства и проектного менеджмента. По итогам создатели упакуют свои идеи для подачи на грантовые конкурсы и для поиска коммерческих партнеров, а трое лучших получат финансирование на общую сумму 500 тыс. рублей.
Второй тур намечен на лето. Выйдет онлайн-курс с записанными видео-лекциями, тестовыми материалами и заданиями.
"Акселератор предназначен для начинающих проектников и грантрайтеров, а также для художников, музыкантов, театралов, киношников – всех творческих и креативных, кто хочет сделать свой проект. Конечно, нам интересны инициативы, отвечающие векторам развития мультицентра. Это развитие городской среды и современного искусства, поддержка креативных создателей и сообществ, формирование места досуга", - подчеркнула Елена Клейман.
Виктория Макарова