Тюменская команда "Конторы пароходства" выиграла 1,5 млн рублей на фестивале "Таврида.Арт"

| Фото: мультицентр «Контора пароходства» | Фото: мультицентр «Контора пароходства»

1,5 млн рублей выиграла команда мультицентра "Контора пароходства" на фестивале молодого искусства "Таврида.Арт". На грант тюменцы запустят акселератор творческих проектов с двухмесячной образовательной программой и онлайн-курсом весной 2024 года.

"С мая мы принимали участие в конкурсе проектных решений региональных арт-резиденций "Таврида.Арт". За месяц прошли обширную образовательную программу вместе с 59 резиденциями, развили свою идею до готового проекта и прошли в финал вместе с семью другими региональными резиденциями. Пройдя путь длинною в более чем в два месяца, мы были уверены в своей инициативе, так как разработали ее до мельчайших деталей, а также получили поддержку от единомышленников", - рассказала корреспонденту "Тюменской линии" руководитель отдела поддержки сообществ "Конторы пароходства" Елена Клейман.

Акселератор творческих проектов - это большая образовательная программа, посвящённая созданию креативных проектов. Предусмотрено два этапа. Первый состоится с апреля по май 2024 года. Это будет очный образовательный интенсив с региональными и федеральными ведущими специалистами в сфере искусства и проектного менеджмента. По итогам создатели упакуют свои идеи для подачи на грантовые конкурсы и для поиска коммерческих партнеров, а трое лучших получат финансирование на общую сумму 500 тыс. рублей.

Второй тур намечен на лето. Выйдет онлайн-курс с записанными видео-лекциями, тестовыми материалами и заданиями.

"Акселератор предназначен для начинающих проектников и грантрайтеров, а также для художников, музыкантов, театралов, киношников – всех творческих и креативных, кто хочет сделать свой проект. Конечно, нам интересны инициативы, отвечающие векторам развития мультицентра. Это развитие городской среды и современного искусства, поддержка креативных создателей и сообществ, формирование места досуга", - подчеркнула Елена Клейман.

Виктория Макарова