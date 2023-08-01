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Жителя Ишима ждет суд за убийство приятеля

Происшествия, 11:08 21 августа 2023

УМВД по Тюменской области | Фото: УМВД по Тюменской области

Жителя Ишима, подозреваемого в убийстве, ждет суд. По версии следствия, 66-летний местный житель до смерти избил мужчину в ночь на 22 июня, сообщает СУ СК РФ по Тюменской области.

Как известно из материалов уголовного дела, в доме по ул. Костычева обвиняемый поссорился с пьяным 54-летним потерпевшим. Ишимец нанес приятелю не менее двух ударов ногами и руками по голове и телу.

От полученных травм мужчина через некоторое время скончался на месте происшествия. Уголовное дело направлено в прокуратуру утверждении обвинительного заключения и вскоре поступит в суд.

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# Ишим , уголовное дело

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