Выпускники Тюменского медуниверситета пробежали 80 км
Пробег Тюмень - Нижняя Тавда организовали выпускники Тюменского медицинского университета. Бегуны преодолели 80 км. Это пятое мероприятие, посвященное 60-летию вуза.
Первый отрезок дистанции Тюмень – Нижняя Тавда бежали 14 активистов региональной организации и поддержавших их тюменских марафонцев. За 20 км до финиша к ним присоединились бегуны из Нижней Тавды и Тавды Свердловской области.
В Нижней Тавде бегунов приветствовали на празднично украшенном стадионе. В этот день жители отмечали 100-летие населенного пункта.
Проведение следующей эстафеты ветераны вуза наметили на 1 июня 2024 года в дер. Гилева Свердловской области на родину Героя Советского Союза генерала- армии Ивана Федюнинского.
К 60-летию Тюменского медицинского университета выпускники планируют еще одно мероприятие - день донора, 5 октября.