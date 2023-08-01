Выпускники Тюменского медуниверситета пробежали 80 км

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Пробег Тюмень - Нижняя Тавда организовали выпускники Тюменского медицинского университета. Бегуны преодолели 80 км. Это пятое мероприятие, посвященное 60-летию вуза.

Первый отрезок дистанции Тюмень – Нижняя Тавда бежали 14 активистов региональной организации и поддержавших их тюменских марафонцев. За 20 км до финиша к ним присоединились бегуны из Нижней Тавды и Тавды Свердловской области.

В Нижней Тавде бегунов приветствовали на празднично украшенном стадионе. В этот день жители отмечали 100-летие населенного пункта.

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Проведение следующей эстафеты ветераны вуза наметили на 1 июня 2024 года в дер. Гилева Свердловской области на родину Героя Советского Союза генерала- армии Ивана Федюнинского.

К 60-летию Тюменского медицинского университета выпускники планируют еще одно мероприятие - день донора, 5 октября.