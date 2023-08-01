Для школьников Тюменской области проведут спортивно-патриотическую акцию "Будь первым"

| Фото: Олеси Зазулиной (архив) | Фото: Олеси Зазулиной (архив)

Спортивно-патриотическую акцию "Будь первым" проведут для школьников Тюменской области во время фестиваля "Тюменская осень" 10 сентября. Участниками станут ребята со 2 по 4 класс и их родители.

Об этом сообщила начальник штаба регионального отделения всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения "ЮНАРМИЯ" Анастасия Попова на брифинге организаторов фестиваля в Тюменской областной научной библиотеке им. Д. И. Менделеева.

"С 1 сентября школьники начнут готовить свои визитки, посвященные теме "Мой край". Это нужно для того, чтобы каждый класс смог рассказать как можно больше о том, что для него значит Тюменская область или его город. В день проведения ребята представят вместе с родителями данные визитки, а далее от каждого класса выберем команду из шести человек, которые пройдут спортивные этапы", - отметила она.

Во втором туре юным тюменцам предстоит попасть снарядом в кольцо, проползти под сетью и принять участие в других спортивных испытаниях, направленных на то, чтобы дети со своими родителями могли весело и полезно провести выходной.

Для каждого будут предусмотрены сладкие призы. Победителям и призерам вручат памятные подарки и сувениры.

Напомним, фестиваль "Тюменская осень" проведут на 189 площадках. Жителей приглашают на выступления лучших коллективов города, продовольственные ярмарки, а также пройдет викторина "Знай свой край".

Виктория Макарова