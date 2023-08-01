В День российского флага общество "Знание" организует акции и квизы

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Акции и интеллектуальные квизы, посвященные триколору, организует "Знание.Лекторий" в 29 регионах, в том числе в Тюменской области, 22 августа.

Мероприятия состоятся в детских лагерях, парках, университетах, государственных учреждениях. К празднику присоединятся республики Чечня, Татарстан, Башкортостан, Алтай, Крым, Коми, Удмуртия, ХМАО-Югра, Ульяновская, Нижегородская, Кировская Саратовская, Самарская, Пензенская, Омская, Архангельская, Псковская, Калининградская, Вологодская, Волгоградская, Калужская, Рязанская, Свердловская, Курганская, Тюменская, Челябинская области, Севастополь и Алтайский край.

Так, в Рязанской области филиал Российского общества "Знание" приглашает жителей региона на патриотическую акцию "Держи флаг по ветру" у центрального входа в МАУК "Лесопарк". Событие пройдет в формате вело-самокатного пробега, мастер-классов и лектория для детей и молодежи. В активностях примут участие юнармейцы, волонтеры Победы и культуры, представители молодежных общественных движений Рязани и жители области.

В селе имени Полины Осипенко Хабаровского края, где проживают менее двух тысяч человек, лектор общества "Знание", директор Центра внешкольной подготовки Виктория Гурьева проведет игру "Символы России" и социальную акцию "Поздравь жителей" с вручением флага России. В Вологодской области в рамках шестой летней смены в детском центре "Лесная сказка" Российским обществом "Знание" организуют квиз. Его участниками станут более 400 юных вологжан и представителей Луганской Народной Республики.

"Государственные символы России олицетворяют наш национальный суверенитет и самобытность. В День государственного флага мы организуем мероприятия в различном формате – от лекций до квизов и экскурсий. Уверен, будет увлекательно и познавательно", – подчеркнул заместитель генерального директора российского общества "Знание" Георгий Будный.

В Ханты-Мансийском автономном округе в мультимедийном историческом парке "Россия – Моя история. Югра" состоится квиз, приуроченный ко Дню государственного флага России и Дню офицера России. В игре примут участие ветераны воздушно-десантных и пограничных войск, военно-морского флота, сотрудники военкомата Сургута и Сургутского района, росгвардейцы.

Кроме того, в ряде регионов пройдут мероприятия для служащих в рамках трека "Знание.Государство". Просветительские форумы для сотрудников различных ведомств организуют в Москве, республиках Алтай, Татарстан, Башкортостан, Ульяновской области и Алтайском крае. Лекторы расскажут о символах Российской Федерации.