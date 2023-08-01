День офицера России отметили тюменцы в сквере Комсомольский

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Вальс стал главным украшением праздничной программы, приуроченной ко Дню офицера России, в сквере Комсомольский в Тюмени 21 августа. В танце закружились офицеры запаса Вооруженных сил Российской Федерации, УМВД России по Тюменской области, ветераны боевых действий.

Для тюменцев, пришедших в этот день в сквер Комсомольский, работали различные тематические площадки. Гостей праздника со своей работой познакомили сотрудники МЧС РФ, Росгвардии и других структур.

Тюменцев также пригласило на свою площадку сообщество любителей ретроавтомобилей. В сквере были открыты шахматный клуб, выставка оружия. Праздничную атмосферу создавал духовой оркестр МЧС Тюменской области.

Также в Тюмени в этом день прошла церемония возложения цветов к памятнику Героя Советского Союза, генерала армии Ивана Федюнинского.

"В окопе равны все. Вражеский снаряд не выбирает, какое у кого воинское звание и поэтому главные задачи офицера – это выполнение боевого задания и сохранение личного состава. Всех действующих офицеров поздравляем с этим праздником, а нашим ветеранам говорим спасибо за наше воспитание", – с такими словами обратились ветераны к гостям праздничного мероприятия.

Отметим, что праздник был введен в нашей стране несколько лет назад по инициативе общественной организации "Офицеры России". В качестве праздничной даты 21 августа выбрано неслучайно – это день накануне Дня государственного флага Российской Федерации.

Николай Ступников