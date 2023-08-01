Более 960 жителей Тюменской области сменили имена в 2023 году

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

962 жителя Тюменской области сменили имена за первое полугодие 2023 года.

Об этом сообщили корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" в региональном управлении записи актов гражданского состояния.

Чаще всего перемену имени регистрируют в возрасте 25-39 лет. Традиционными причинами являются желание носить фамилию мужа, вернуть девичью фамилию, желание взять фамилию отчима и другие.

Среди редких мотивов можно выделить следующие: желание носить девичью фамилию матери и отца одновременно; имя, данное при рождении, не соответствует религиозным убеждениям. Также имеет место быть выбор фамилии политических, творческих и литературных деятелей и героев произведений, но без ажиотажа.

Отметим, в органах ЗАГС есть ограничения при выборе имени. Правила ввели недавно. В имени нельзя ставить числа, числительные, буквенно-числовые, нельзя использовать символы, знаки, кроме дефиса, если ребенка называют двойным именем. Также под запретом находятся бранные слова, ранги, титулы, должности.

Инна Пахомова