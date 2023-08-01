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Нарушителя правил охоты выявили в Вагайском районе сотрудники Госохотдепартамента

Происшествия, 13:31 22 августа 2023

Госохотдепартамент Тюменской области | Фото: Госохотдепартамент Тюменской области

Четыре правонарушения выявили сотрудники Госохотдепартамента в охотничьих угодьях Тюменской области за прошедшую неделю. Гражданина с оружием и без разрешения на добычу остановили на территории общедоступных охотничьих угодий в Вагайском районе.

Также в Вагайском и Казанском районах зафиксирован проезд транспортных средств по территории памятника природы регионального значения "Полуяновский бор" и заказника регионального значения "Дубынский".

В Ишимском районе сотрудники ГИБДД остановили автомобиль, в котором находилось четыре пакета с мясом лося. Сотрудники полиции проводят проверку по данному факту.

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