Нарушителя правил охоты выявили в Вагайском районе сотрудники Госохотдепартамента

| Фото: Госохотдепартамент Тюменской области | Фото: Госохотдепартамент Тюменской области

Четыре правонарушения выявили сотрудники Госохотдепартамента в охотничьих угодьях Тюменской области за прошедшую неделю. Гражданина с оружием и без разрешения на добычу остановили на территории общедоступных охотничьих угодий в Вагайском районе.

Также в Вагайском и Казанском районах зафиксирован проезд транспортных средств по территории памятника природы регионального значения "Полуяновский бор" и заказника регионального значения "Дубынский".

В Ишимском районе сотрудники ГИБДД остановили автомобиль, в котором находилось четыре пакета с мясом лося. Сотрудники полиции проводят проверку по данному факту.