Нарушителя правил охоты выявили в Вагайском районе сотрудники Госохотдепартамента
Происшествия, 13:31 22 августа 2023
| Фото: Госохотдепартамент Тюменской области
Четыре правонарушения выявили сотрудники Госохотдепартамента в охотничьих угодьях Тюменской области за прошедшую неделю. Гражданина с оружием и без разрешения на добычу остановили на территории общедоступных охотничьих угодий в Вагайском районе.
Также в Вагайском и Казанском районах зафиксирован проезд транспортных средств по территории памятника природы регионального значения "Полуяновский бор" и заказника регионального значения "Дубынский".
В Ишимском районе сотрудники ГИБДД остановили автомобиль, в котором находилось четыре пакета с мясом лося. Сотрудники полиции проводят проверку по данному факту.