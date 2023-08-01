Опасные системы доставки никотина уничтожат в Тюмени

| Фото: Тюменская таможня | Фото: Тюменская таможня

Около 3 тыс. 500 электронных устройств доставки никотина, а также жидкости и комплектующие к ним уничтожат в Тюмени. Нелегальную продукцию на 2,7 млн рублей сотрудники таможни выявили в одном из магазинов крупной федеральной сети города, сообщает пресс-служба Тюменской таможни.

Инспекторы установили, что товары незаконно привезли из Китая. Экспертиза показала, что у половины нелегальной продукции превышена допустимая федеральным законом норма содержания никотина.

Незаконно ввезенную продукцию сотрудники таможни по решению суда передали представителям Росимущества для ее последующего уничтожения.