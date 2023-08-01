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В Тюмени к административной ответственности привлекли двух велосипедистов

Происшествия, 16:53 22 августа 2023

ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Двух велосипедистов привлекли к административной ответственности по ст. 12.29 ч. 2 КоАП РФ в Тюмени 22 августа. Как сообщает ГИБДД по Тюменской области, они не спешились на пешеходных переходах на ул. Мельникайте

Отметим, сегодня сотрудники полка ДПС в областном центре проводят профилактическую работу с велосипедистами и лицами, использующими средства индивидуальной мобильности.

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# ГИБДД Тюменской области

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