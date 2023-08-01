36 автобусов для новых микрорайонов Тюмени купят за счет казначейского кредита

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

36 современных автобусов для новых микрорайонов Тюмени приобретут по программе предоставления специальных казначейских кредитов. Данная программа одна из десятка федерального проекта "Инфраструктурное меню", в котором Тюменская область участвует и успешно применяет.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщил начальник Главного управления строительства Тюменской области Павел Перевалов.

Программа получения инфраструктурных бюджетных кредитов – самая популярная в тюменском регионе. На сегодня по ней строятся пять объектов, в том числе второй корпус гимназии № 4 в микрорайоне Ямальский-2. Объект находится на завершающем этапе, его откроют 1 сентября.

"Общая сумма инфраструктурного бюджетного кредита - 8,6 миллиардов рублей. Среди пяти объектов, помимо гимназии, находятся две развязки. Это Мельникайте-Дружбы, которую тюменские мостостроители планируют закончить с опережением срока. Развязка на федеральной трассе Иртыш, Червишевский тракт – строительство идет также с опережением графика. Сдадут в 2024 году. Еще два объекта – строительство улично-дорожной сети внутри Тюмени – центральная магистраль Тюменской слободы, улица Фармана Салманова. И строительство улиц по самому району", - рассказал Перевалов.

Средства ИБК должны быть израсходованы до конца 2025 года. По мнению начальника ГУС, с учетом инфляции, условия получения кредита выгодные для региона. Средства выделяются на 15 лет под 3 % годовых.

"Средства выделяются на комплексную застройку и обеспечение социальной, транспортной инфраструктуры. Правительство РФ признало большим проект застройки Тюменской слободы. Свои обязательства по вводу жилья обозначили 10 застройщиков. Администрация Тюмени взяла на себя обязательства по созданию предприятий, рабочих мест. Правительство Тюменской области выступает заемщиком ИБК и оказывает содействие развитию микрорайона", - отметил Перевалов.

Примерно 6 млн кв. метров построят в данном микрорайоне.

Еще одна программа, которую реализует Тюменская область по улучшению застраиваемых территорий, это инфраструктурные облигации. Один из первых проектов по этой схеме реализуется в мкр-н Плеханово, ЖК "Домашний". Средства предоставлены проектным офисом института Дом.РФ. За счет облигаций строятся инженерные сети, построена котельная. Участие в федеральном проекте позволяет застройщикам строить и вводить в эксплуатацию жилье.

Анжела Лебедева