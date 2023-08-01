Карантин по бешенству животных введен в селе Тобольского района
Происшествия, 19:36 22 августа 2023
| Фото: Государственная ветеринарная служба Тюмени
Карантин по бешенству животных введен в селе Ворогушино Тобольского района 22 августа. Ограничения действуют в населенном пункте и в радиусе трех километров, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.
В неблагополучном по данному заболеванию пункте запрещается проводить ярмарки, выставки и другие мероприятия, связанные с перемещением и скоплением восприимчивых животных. Как и вывозить животных и отлавливать их.