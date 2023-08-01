  • 24 августа 202324.08.2023четверг
  • USD94,4421
    EUR102,2452
  • В Тюмени 9..11 С 4 м/с ветер западный

О важном и интересном читайте в нашем Telegram-канале 

Более 100 локальных брендов представят свою продукцию на "Солянке маркет" в Тюмени

Общество, 09:47 24 августа 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 100 локальных брендов и ремесленнических мастерских представят свою продукцию на "Солянке маркет" в инженерном центре "Речной порт" 26 и 27 августа. Жителям представят авторскую керамику, домашний декор, украшения, одежду и аксессуары и различные продукты, сообщают организаторы.

Также пройдут мастер-классы, в том числе от станции робототехники. Вновь начнет работать обменник горшечными растениями, а за саунд-дизайн в течение двух дней маркета будут отвечать диджеи.

Кроме того, в официальной группе ВКонтакте можно попытать удачу и получить купоны на "Соляночный" шопинг. Каждый — номиналом 1 тыс. рублей.

Тюменцев ждут в выходные с 12 до 19 часов на ул. Госпаровской, 31.

Возрастное ограничение: 12+

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# керамика , маркет , речной порт , украшения

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
11:26 24.08.2023Служба занятости помогает найти работу тюменцам с инвалидностью
10:53 24.08.2023Юных тюменцев приглашают на национальную технологическую олимпиаду
10:42 24.08.2023Жительница Ишима едва не погибла от укуса насекомого
10:31 24.08.2023В Тюменской области с 1 сентября изменится работа такси