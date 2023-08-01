Более 100 локальных брендов представят свою продукцию на "Солянке маркет" в Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 100 локальных брендов и ремесленнических мастерских представят свою продукцию на "Солянке маркет" в инженерном центре "Речной порт" 26 и 27 августа. Жителям представят авторскую керамику, домашний декор, украшения, одежду и аксессуары и различные продукты, сообщают организаторы.

Также пройдут мастер-классы, в том числе от станции робототехники. Вновь начнет работать обменник горшечными растениями, а за саунд-дизайн в течение двух дней маркета будут отвечать диджеи.

Кроме того, в официальной группе ВКонтакте можно попытать удачу и получить купоны на "Соляночный" шопинг. Каждый — номиналом 1 тыс. рублей.

Тюменцев ждут в выходные с 12 до 19 часов на ул. Госпаровской, 31.

Возрастное ограничение: 12+