Аграрии Тюменской области начали уборку технических культур

| Фото: департамент АПК Тюменской области | Фото: департамент АПК Тюменской области

К уборке технических культур приступили аграрии в Тюменской области. В 2023 году им предстоит убрать такие технические культуры как: рапс яровой, лен масличный, подсолнечник, горчица, сообщает областной департамент АПК.

Первыми на обмолот рапса вышла специалисты ООО "Тюменское подворье" Юргинского района. Здесь убрано 27 гектаров. С этой площади собрали 40 тонн. Таким образом, рапс показал урожайность 14,8 центнеров с гектара.

Всего в Тюменской области под техническими культурами занято 28 тысяч гектаров. Тюменские аграрии выращивают на своих полях пищевые сорта рапса, которые используют в производстве рапсового масла. Они отличаются практически полным отсутствием эруковой кислоты, зато важная олеиновая кислота может достигать в них 70 процентов.