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Тюменцы могут выиграть до 1 млн рублей на фестивале "Паблик-арт выходные"

Общество, 09:14 24 августа 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Фестиваль "Паблик-арт выходные" для представителей сферы креативных индустрий и локальных создателей из разных регионов России состоится в Тюмени 29 сентября. Каждый может получить грант на развитие своего проекта до 1 млн рублей от Росмолодежи, сообщают организаторы.

Для участников подготовят образовательную программу от региональных и федеральных экспертов в области современного уличного искусства, проведут экскурсии по работам паблик-арт фестиваля "Морфология улиц-2023", мастер-классы и воркшопы от местных художников, а также состоятся выставки с медиацией и спектакли от городских сообществ.

Защита проектов намечена на 30 сентября. На конкурс принимают инициативы, направленные на развитие малых территорий, экологического просвещения, туристической привлекательности и другие. Прием заявок открыт до 15 сентября по ссылке. Итоги подведут 1 октября.

Фестиваль "Паблик-арт выходные" - это коллаборация единственного проекта творческого переосмысления городского пространства в Тюменской области "Морфология улиц" и "Росмолодежь.Гранты".

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# гранты , Морфология улиц , Росмолодежь

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