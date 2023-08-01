На опасных участках трассы Тюмень - Ханты-Мансийск нанесут двойную сплошную

| Фото: ГУС Тюменской области | Фото: ГУС Тюменской области

На особо опасных участках федеральной трассы Тюмень - Тобольск - Ханты-Мансийск в Тобольском районе появится двойная сплошная полоса. Это минимизирует риск выезда транспорта на полосу встречного движения, рассказал глава муниципалитета Леонид Митрюшкин.

По данным ГИБДД, за последнюю неделю на территории Тобольска и Тобольского района зарегистрировано 31 дорожно-транспортное происшествие, в результате которых пять человек погибли, медицинская помощь потребовалась семи участникам движения.

Вопросы усиления профилактики и контроля на региональных и федеральных трассах обсудили на заседании межведомственной комиссии по безопасности дорожного движения.

"Плотность потока на федеральной трассе в Тобольском районе очень высокая. Особенно сейчас, когда из отпусков домой возвращаются жители северных округов. Я обращаюсь к участникам дорожного движения: будьте вежливы и терпимы друг к другу. И не спешите: вас любят и ждут дома!" - отметил Леонид Митрюшкин.