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"Россети Тюмень" проведут капитальный ремонт ЛЭП в поселке Андреевском Тюменского района

Общество, 17:10 23 августа 2023

АО "Россети Тюмень" | Фото: АО "Россети Тюмень"

"Россети Тюмень" выполнят капитальный ремонт ЛЭП 10 кВ в поселке Андреевском Тюменского района. Работы компания планирует завершить к концу августа, их стоимость составит более 4,5 млн рублей.

В ходе ремонта энергетики обновят 28 опор ЛЭП, а взамен старого неизолированного провода смонтируют 1,5 км самонесущего изолированного провода (СИП). Он позволяет свести к минимуму риски технологических нарушений и существенно снижает вероятность получения электротравм.

Для безопасности персонала во время плановых мероприятий специалисты вынуждены вводить временные ограничения подачи электроэнергии. Чтобы минимизировать неудобства для потребителей, работы проводятся с технологическими паузами.

Ранее "Россети Тюмень" завершили капитальный ремонт еще 5 ЛЭП в Тюменском районе, которые питают восемь населенных пунктов, в том числе поселок Богандинский, деревню Якуши, села Чикча и Муллаши. Всего в 2023 году в "столичном" районе Тюменской области энергетики отремонтируют более 80 км ЛЭП.

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# капитальный ремонт , Россети Тюмень

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