  • 24 августа 202324.08.2023четверг
  • USD94,4421
    EUR102,2452
  • В Тюмени 9..11 С 4 м/с ветер западный

О важном и интересном читайте в нашем Telegram-канале 

Два катера пополнили парк маломерных судов Тюменской авиабазы

Экономика, 11:15 24 августа 2023

скриншот видео департамента лесного комплекса Тюменской области | Фото: скриншот видео департамента лесного комплекса Тюменской области

Два катера в парк маломерных судов Тюменской авиабазы передал региональный фонд имущества. После регистрации их направят в филиалы учреждения, в которых есть водные транспортные маршруты, сообщает департамент лесного комплекса Тюменской области.

Вместе с этим пополнением в распоряжении авиабазы теперь шесть единиц водного транспорта. Четыре моторные лодки уже используют в Вагайском, Нижнетавдинском, Уватском и Ярковском филиалах. В пожароопасный сезон на судах патрулируют береговую линию.

На новых катерах планируют доставлять лесопожарных к очагам в прибрежных районах. Зачастую в такие места сухопутным транспортом просто не добраться.

Катер "Корвет" может принять на борт шесть человек с полным набором лесопожарного оборудования, а "Вельбот" – четырех.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# маломерные суда , пожаротушение

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
11:15 24.08.2023Два катера пополнили парк маломерных судов Тюменской авиабазы
11:04 24.08.2023На Промышленно-энергетическом форуме TNF увеличили число экспертных площадок
17:23 23.08.2023Более 4 млрд рублей ипотеки взяли тюменцы на строительство жилья в 2023 году
16:27 23.08.2023В Уральском федеральном округе расселено более миллиона квадратных метров аварийного жилья