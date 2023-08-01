Два катера пополнили парк маломерных судов Тюменской авиабазы

| Фото: скриншот видео департамента лесного комплекса Тюменской области | Фото: скриншот видео департамента лесного комплекса Тюменской области

Два катера в парк маломерных судов Тюменской авиабазы передал региональный фонд имущества. После регистрации их направят в филиалы учреждения, в которых есть водные транспортные маршруты, сообщает департамент лесного комплекса Тюменской области.

Вместе с этим пополнением в распоряжении авиабазы теперь шесть единиц водного транспорта. Четыре моторные лодки уже используют в Вагайском, Нижнетавдинском, Уватском и Ярковском филиалах. В пожароопасный сезон на судах патрулируют береговую линию.

На новых катерах планируют доставлять лесопожарных к очагам в прибрежных районах. Зачастую в такие места сухопутным транспортом просто не добраться.

Катер "Корвет" может принять на борт шесть человек с полным набором лесопожарного оборудования, а "Вельбот" – четырех.