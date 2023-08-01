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В СНТ "Москвичка" в Тюменского района горел жилой дом

Происшествия, 10:09 24 августа 2023

МЧС России по Тюменской области | Фото: МЧС России по Тюменской области

Жилой дом площадью 25 кв. м тушили пожарные в СНТ "Москвичка" в Тюменском района в ночь на 24 августа, сообщает Главное управление МЧС по Тюменской области.

Сообщение о возгорании дома и хозяйственных построек на ул. Сосновой поступило на пульт диспетчера в 2 часа 38 минут. На место выехали пожарные отдельных постов сел Успенка и Перевалово.

На пожаре работали четыре человека личного состава и две единицы техники.

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , пожар

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