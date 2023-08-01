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Новый музей откроют после реставрации в старом здании электростанции в Тобольске

Общество, 10:01 26 августа 2023

Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Частный музей энергетической компании АО "СУЭНКО" откроется в здании электростанции начала XX века на ул. Базарная площадь, 18, сооружение 3 в Тобольске.

Инвестор АО "СУЭНКО" приобрел объект культурного наследия "Здание городских бань", который расположен в подгорной части города, на аукционе.

"Проект уже разработан. Реставрационные работы запланированы на 2024 год. Назначение определено. Большая часть объекта будет предназначаться для офиса. В здании электростанции откроют частный музей. Это социально ориентированный музей, объект притяжения", — рассказал глава Тобольска Максим Афанасьев.

Площадь музея составит 94 кв. м. Мэр отметил, что для бизнеса статусно, когда предприниматели помимо ведения своей деятельности вводят другие виды услуг.

Инна Пахомова

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# Максим Афанасьев , музей , объекты культурного наследия

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