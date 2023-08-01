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Лидер "Смысловых галлюцинаций" Сергей Бобунец станет хедлайнером фестиваля в Тюмени

Общество, 19:01 24 августа 2023

t-l.ru

Лидер "Смысловых галлюцинаций" Сергей Бобунец и группа "Джанго" выступят на фестивале "Русское лето. ZаРоссию" на площади 400-летия Тюмени 8 сентября.

Как сообщает информационный центр регионального правительства, помимо музыкальной программы, для гостей готовят спортивное шоу. Зрелищные виды силового экстрима: от буксировки автомобиля до подъема гигантских гантелей. Свои возможности продемонстрируют победитель турниров по силовому экстриму Ильяс Хайруллин, рекордсмены России и мира Василий Мартынов и Алан Арангулов.

На сцене выступят современные поэты, среди них — Мария Ватутина, чьи стихи посвящены событиям на Донбассе и подвигам людей в годы Великой Отечественной войны.

На площади будут работать интерактивные кабины Народного фронта. Гости праздника смогут записать обращения к бойцам СВО и поддержать их теплыми словами.

Напомним, музыкальный фестиваль "Русское лето" — участник Президентского фонда культурных инициатив. Организован при поддержке Общероссийского народного фронта. Охватывает 26 городов в 6 федеральных округах страны.

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# площадь 400-летия Тюмени , фестиваль

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