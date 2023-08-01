До 17 градусов тепла ожидается в Тюменской области в выходные

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

До плюс 17 градусов и переменную облачность прогнозируют синоптики в Тюменской области в ближайшие выходные, 26 и 27 августа.

В Тюмени, по данным центра Фобос, 26 августа ожидается переменная облачность, возможен дождь. Днем плюс 17 градусов, ночью – плюс 9. Ветер восточный, 3 метра в секунду.

27 августа в течение суток на фоне пониженного давления синоптики прогнозируют переменную облачность, небольшой дождь. Днем плюс 16 градусов, ночью – плюс 9. Ветер юго-восточный, 3 метра в секунду.

В начале следующей недели погода сильно не изменится. 28 и 29 августа дневная температура воздуха составит от 14 до 17 градусов, ночная – плюс 8. В эти дни в Тюмени пройдут дожди, атмосферное давление будет ниже нормы, ветер подует с северо-востока со скоростью до 7 метров в секунду. Сильный дождь и плюс 15 градусов ожидаются в областном центре и 30 августа.

Любовь Голышева