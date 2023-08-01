Первую в России ипотеку по QR-коду оформила семья из Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Первую в России ипотеку по QR-коду оформила семья из Тюмени, ее выдал банк ДОМ.РФ, сообщает организация.

Это новая услуга, при которой от заемщика не требуется заполнять анкету и предоставлять подтверждающие документы. Все этапы сделки: от подачи заявки до оформления закладной доступны полностью в цифровом формате.

Первой новую услугу протестировала семья из Тюмени. Клиенты просто отсканировали автоматически сформированный в личном кабинете партнера QR-код и сразу получили решение банка по всем действующим ипотечным программам.

Кредит в размере 6 млн рублей использовали на покупку квартиры в новостройке по программе "Семейная ипотека". Документы подписали в офисе партнера. По желанию клиента все процедуры можно также провести онлайн.

"По сути мы свели весь клиентский путь к сканированию QR-кода. Заемщики не предоставляют никаких документов, все данные поступают в банк в момент подачи заявки из его Цифрового профиля. Наши клиенты оценили технологию, за неполную неделю с момента запуска получено более 300 заявок, ожидаем, что в таком формате будет заключаться примерно половина ипотечных сделок", - отметил вице-президент банка ДОМ.РФ Кирилл Варенцов.