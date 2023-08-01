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Реконструкция электросетей завершилась в 24 садоводствах Тюмени

Общество, 11:18 25 августа 2023

СУЭНКО | Фото: СУЭНКО

Реконструкция сетей электроснабжения завершилась в 24 садоводствах Тюмени и Тюменского района. В 18 СНТ энергетики установили более 1 тыс. 400 опор и смонтировали 52,6 км линейного провода, сообщает СУЭНКО.

Работы проходили в рамках программы АО "СУЭНКО" по обеспечению качественным и надежным электроснабжением потребителей, проживающих на территориях садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ.

Кроме того, компанией-подрядчиком уже выполнены работы в шести садоводствах, а до конца 2023 года планируется реконструкция сетей электроснабжения еще в 17 садоводческих обществах. В рамках ремонтной программы выполнен ремонт 8,7 км линий электропередач, выправлены 120 опор.

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# СНТ , СУЭНКО , электроснабжение

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